Lunedì ripartono i lavori per la ciclabile di via Cividale

UDINE – Ripartono i lavori per la realizzazione della pista ciclabile in via Cividale. Firmato in municipio il contratto per il prosieguo dell’opera alla presenza del vicesindaco Loris Michelini dei funzionari incaricati e dei rappresentanti della ditta Ferrari. “Lunedì verranno ripresi i lavori, al momento fermi a un quinto dell’opera. Verrà creata una pista ciclopedonale e saranno rifatti i tratti di marciapiede – spiega Michelini – con la sistemazione di diversi sottoservizi, tra cui il controllo degli allacciamenti fognari e un monitoraggio degli impianti di illuminazione”.

Ancora Michelini: “I lavori si erano fermati nel novembre dello scorso anno a causa di una procedura fallimentare promossa dalla precedente ditta. Gli uffici e il tribunale si sono districati nella complessa procedura burocratica in questi mesi, riuscendo finalmente a sbloccare l’impasse nei giorni scorsi. Il contratto prevede la ripresa dei lavori nel punto in cui erano stati interrotti, completandoli entro sei mesi. Quadro economico da un milione e 140mila euro”.

Il vicesindaco chiude: “Ringrazio gli uffici e la nuova ditta che si sono spesi molto in questi mesi e tutti i cittadini che hanno dovuto attendere diversi mesi prima che la burocrazia facesse il suo corso”.