Marco Zoratti confermato presidente di Confesercenti Udine

UDINE – L’assemblea di Confesercenti Udine ha confermato, all’unanimità, la presidenza a Marco Zoratti che sarà affiancato nel mandato 2021-2025 da Francesco Snidero, alla vice presidenza, e da Giorgia Alfarè, alla direzione, anche loro confermati con voto unanime dal consiglio direttivo della locale associazione di categoria.

«Ringrazio l’assemblea per la fiducia accordatami. La complessità dell’ultimo anno e mezzo ci ha posto davanti a sfide che prima del 2020 non potevamo immaginare, ma la crescita che abbiamo registrato negli ultimi anni fa ben sperare per il prossimo futuro», – ha spiegato Zoratti che, parlando del domani più prossimo e degli obiettivi per il nuovo mandato, ha ricordato: «Come fatto fino a oggi continueremo a lavorare mettendoci al servizio delle micro e delle piccole imprese del commercio, del turismo e del terziario. I prossimi quattro anni saranno certamente dedicati alla ripresa e dalla rinascita di tutto il comparto che ha molto sofferto a causa della pandemia e di tutto ciò che ha portato con sé. Come fatto fino a ora continueremo a rimanere a fianco delle aziende sul territorio, nei centri storici, nelle periferie, in particolare ai negozi di vicinato». Senza dimenticare il continuo e fondamentale dialogo con le Amministrazioni: «Proseguiremo un percorso già tracciato, dedicheremo massima attenzione alla collaborazione con le Amministrazioni comunali, adoperandoci per promuovere il commercio e le attività enogastronomiche oltre che le iniziative culturali».