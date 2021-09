Asu: dopo il boom estivo un nuovo anno sportivo all’insegna della sicurezza!

UDINE – In oltre tre mesi di attività estiva si è sfiorata quota 700 iscritti all’Associazione Sportiva Udinese che, a pochi giorni dalla fine dei corsi stagionali, si prepara a entrare a pieno regime con il nuovo anno sportivo. Sono stati circa 190 a settimana i bambini (dai 4 anni) e i ragazzi (fino ai 14 anni) che hanno partecipato a “Cuccioli in movimento” e ai “Corsi di approfondimento sportivo” (scherma, ginnastica artistica femminile, maschile, ritmica, corso multisport), seguiti da venticinque tra tecnici e collaboratori.

«I corsi proposti per l’estate sono stati un successo! Una formula riproposta dopo la prima edizione del 2020 che aveva già accolto il favore delle famiglie, facendoci registrare un +14% di iscrizioni rispetto ai classici centri estivi in programma fino al 2019. Anche quest’anno – ha fatto sapere il direttore generale dell’Asu, Nicola Di Benedetto – abbiamo raggiunto il sold out tutte le settimane con un aumento delle adesioni ai singoli corsi che hanno raggiunto anche il +93%». Lo stesso dg ha voluto sottolineare una volta in più quanto sia stato determinante il coinvolgimento di tutto lo staff: «Per certi versi questo anno si è dimostrato ancora più complesso del precedente, ma grazie all’esperienza maturata e al contributo di tutti, la stagione estiva è andata al meglio. Quindi desidero ringraziare i tecnici, i collaboratori e la segreteria per il loro fondamentale contributo».