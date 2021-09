Ultimi scampoli di controesodo sulla rete autostradale di Autovie Venete

FVG – Ultimi scampoli di controesodo con livelli di transiti che si manterranno comunque elevati anche in questo fine settimana sulla rete autostradale di Autovie Venete, come lo sono stati finora in particolare da metà luglio. Per fare un esempio, i dati di traffico dell’ultimo weekend hanno, infatti, registrato oltre 320 mila passaggi tra sabato 28 agosto e domenica 29 con una variazione positiva del 2% rispetto al 2019 e del 40% rispetto al 2020. Nonostante i flussi siano aumentati, non si sono registrate criticità in particolare sulla A23 da Udine Sud al Nodo di Palmanova, laddove negli anni passati i vacanzieri di ritorno dalla montagna e dal Centro Est Europa erano costretti a lunghe code. Tutto questo grazie alla costruzione della terza corsia che per 30 chilometri ora si snoda tra il bivio di Palmanova e Alvisopoli.

Tra sabato 4 settembre e domenica 5 le previsioni di Autovie Venete stimano in 280 mila i transiti, dei quali più di 150 mila nella sola giornata di sabato. Livelli massimi di servizio del personale di esazione ai caselli del Lisert – il punto più critico della rete – a Latisana – dove si stima il ritorno di oltre 20 mila turisti visto il notevole afflusso registrato nelle ultime settimane -, a San Donà, San Stino e a Cessalto. Attivi 24 ore su 24 anche il centro radio informativo, gli ausiliari alla viabilità, e i servizi della manutenzione e degli impianti tecnologici per qualsiasi tipo di inconveniente.

Già tra la sera di domani venerdì 3 settembre e la mattina di sabato potrebbero verificarsi rallentamenti e code in entrata e in uscita al Lisert e in prossimità dei caselli delle località balneari. Resterà attivo il presidio di soccorso meccanico a Latisana, Palmanova e Udine Sud. Stop alla circolazione dei mezzi pesanti tra le ore 7 e le ore 22 di domenica.