Trieste Airport: Ryanair ha annunciato le otto rotte in programma per il 2021

FVG – Ryanair ha annunciato il proprio piano operativo per l’estate 2021 su Trieste, con 20 voli settimanali e otto rotte in totale, che includono tre collegamenti internazionali verso Londra, Malta e Valencia, operative due volte a settimana a partire da giugno come parte integrante dell’operativo di Ryanair per l’estate ‘21 su Trieste. “Ryanair nella stagione estiva 2021 opererà 8 destinazioni da Trieste Airport (erano 4 quelle operate nella stagione estiva 2019 e 6 quelle previste nel 2020), testimoniando la volontà di crescere su questo mercato – ha affermato l’amministratore delegato di Trieste Airport – Friuli Venezia Giulia, Marco Consalvo – ; queste 8 destinazioni costituiscono un tassello fondamentale del programma di ripartenza di Trieste Airport, che nei mesi di agosto e settembre 2021 raggiungerà l’80% dei posti offerti rispetto al 2019, anno che costituisce per tutti il benchmark su cui misurare la capacità di recupero”.

I consumatori italiani possono ora prenotare le loro vacanze estive a tariffe ancora più basse e con la possibilità di usufruire dell’offerta “Zero Supplemento Cambio Volo” nel caso in cui i loro piani dovessero subire modifiche. Per l’occasione, Ryanair ha lanciato un’offerta speciale con tariffe disponibili a partire da soli €19.99 per i viaggi fino alla fine di ottobre 2021, che devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 2 maggio sul sito Ryanair.com. “Mentre i programmi di implementazione delle vaccinazioni continueranno nei prossimi mesi – ha dichiarato il direttore commerciale di Ryanair, Jason Mc Guinness – , il traffico aereo è destinato a crescere questa estate e siamo lieti di annunciare il nostro operativo per l’estate ’21 su Trieste, che include fino a 20 voli settimanali e otto rotte, tra tre collegamenti internazionali verso Londra, Malta e Valencia. I clienti Ryanair possono ora prenotare la loro meritata pausa estiva con la certezza che se i loro piani dovessero cambiare, possono spostare le date di viaggio due volte senza pagare il supplemento di cambio volo fino alla fine di ottobre 2021, e pagando solo l’eventuale differenza di prezzo tra il volo originale ed il nuovo volo. Per l’occasione, abbiamo lanciato un’offerta speciale con tariffe a partire da soli € 19.99 per viaggi fino alla fine di ottobre 2021. I voli devono essere prenotati entro la mezzanotte di domenica 2 maggio. Poiché queste incredibili offerte andranno a ruba rapidamente, invitiamo i clienti a collegarsi al sito www.ryanair.com per non perdere l’occasione”