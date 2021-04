Comune di Udine: 150mila euro a sostegno delle attività dell’estate in città

UDINE – La Giunta comunale di Udine ha deliberato l’approvazione del bando per lo stanziamento di contributi ad hoc, pari a 150mila euro, per il sostegno delle attività dell’estate in città che si terranno tra il primo giugno e il 31 ottobre.

Sono ammesse tutte le iniziative, manifestazioni, rassegne che riguarderanno i settori del teatro, della musica, del cinema, dello spettacolo dal vivo, della cultura locale, popolare ed etnografica, delle arti visive e delle espressioni artistiche, scientifiche, umanistiche, della cultura classica, della ricerca storica, della lettura, della letteratura, temi di attualità e delle scienze sociali. “L’obiettivo – precisa l’Assessore alla cultura Fabrizio Cigolot – di questo stanziamento è duplice: da un lato offrire alla cittadinanza e ai visitatori delle occasioni culturali di qualità, incentivando così il recupero di quella dimensione sociale della quale la comunità cittadina è stata privata a causa del protrarsi dell’emergenza sanitaria; dall’altro aiutare concretamente le realtà culturali, le associazioni, le cooperative senza scopo di lucro del territorio, duramente provate dallo stop forzato di questi mesi, a ripartire”.

Le iniziative riguarderanno sia il centro cittadino che i quartieri e dovranno prevedere un numero contenuto di pubblico in modo da consentire il distanziamento interpersonale e ogni altra prescrizione come sarà disposto dalla normativa. “Ma non è tutto, perché – il Sindaco l’ha già anticipato – se il numero di richieste sarà superiore al previsto, cosa che ci auguriamo, la Giunta è pronta a incrementare la provvista finanziaria altre ai 150mila euro previsto dall’attuale bando”.