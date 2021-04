Dopo la denuncia degli Anestesisti, le opposizioni chiedono un’audizione

FVG – I Gruppi di opposizione in Consiglio regionale chiedono formalmente l’audizione dell’Associazione Anestesisti Rianimatori Ospedalieri Italiani – Emergenza Area Critica del Friuli Venezia Giulia e delle rappresentanze sindacali della Dirigenza medica del Servizio sanitario regionale.

A riportarlo è un comunicato diffuso dal gruppo regionale del Movimento Cinque Stelle. La richiesta è stata inviata oggi al presidente della III Commissione, Ivo Moras, dai consiglieri Simona Liguori (Cittadini), Andrea Ussai e Ilaria Dal Zovo (M5S), Mariagrazia Santoro, Roberto Cosolini e Nicola Conficoni (Pd), Massimo Moretuzzo (Patto per l’Autonomia), Furio Honsell e Walter Zalukar (Gruppo Misto).

“Vista la gravità della situazione denunciata dal vertice regionale dell’Aaroi-Emac Fvg in merito alla gestione ospedaliera dell’emergenza Covid-19, e considerata la riunione della III Commissione già convocata per martedì 13 aprile – affermano i consiglieri – riteniamo assolutamente necessaria, e dunque richiediamo che l’ordine del giorno venga integrato, l’audizione del presidente dell’Associazione Anestesisti e di una serie di rappresentanze sindacali. Se non fosse possibile l’integrazione dell’ordine del giorno, richiediamo una nuova convocazione della Commissione con assoluta urgenza”.