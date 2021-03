Udine e Gorizia tornano in zona arancione. Chiuse scuole medie e superiori in tutto il Fvg

FVG – “Didattica a distanza per gli studenti delle scuole medie e superiori e per le università” a partire da lunedì prossimo in tutto il Friuli Venezia Giulia e fascia “arancione” a partire da venerdì 5 marzo per le province di Udine e Gorizia, dove si registra una maggiore incidenza di casi. Sono alcune misure che il presidente del Fvg, Massimiliano Fedriga, ha annunciato per la regione a fronte dell’impennata di casi.

L’ordinanza, ha spiegato Fedriga durante un incontro a Trieste, sarà firmata oggi e avrà la durata di 15 giorni: “Entriamo in un percorso giallo rafforzato per il Fvg e arancione rafforzato per le due province”.