Neve in città e in tutto il Friuli: la regione nella morsa del maltempo

UDINE – Come previsto la neve è arrivata anche in pianura. Gli udinesi si sono svegliati con la città imbiancata da una coltre bianca, che ha reso più suggestivi i luoghi simbolo come piazza San Giacomo, piazza Libertà e piazza Primo Maggio. Fiocchi bianchi in tutta la provincia, dalla montagna alla collina.

In pianura, nelle prossime ore, la pioggia prenderà il posto delle neve, ma in montagna le precipitazioni nevose proseguiranno anche nei prossimi giorni. Si registrano dei disagi alla circolazione ferroviaria (Trenitalia ha soppresso alcuni convogli per precauzione) e qualche tamponamento nell’area collinare.

