Stabilità: più di 430 milioni per il sostegno alle attività produttive del Fvg

FVG – “Per il 2021-2023 stanziamo per le attività produttive oltre 430 milioni di euro: 117,5 milioni per il 2021, 155 per il 2022 e 159 per il 2023. Una parte di queste risorse assicura gli interventi mediante il ricorso al mercato finanziario che nel triennio ammonta a 71 milioni di euro. In questo importo sono comprese le risorse – 53 milioni di euro – necessarie a dare copertura alle novità introdotte da questa manovra. Stiamo parlando di una finanziaria straordinaria per tempi straordinari, una valutazione confermata dagli stessi numeri messi in campo che coinvolgono, a 360 gradi, tutti i comparti economici”. Lo ha affermato l’assessore alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, durante la discussione in Consiglio regionale della legge di Stabilità.

FONDI ANCHE PER IL RILANCIO TURISTICO. “Siamo ben consapevoli che la fase emergenziale non sia ancora finita. Per questo – ha rivelato Bini – stiamo già lavorando per il prossimo anno a un’altra manovra di 24,6 milioni per il rilancio della nostra regione”. “Le novità principali di questa legge di Stabilità riguardano le misure per la valorizzazione turistica, la promozione e lo sviluppo sociale ed economico delle aree montane e per il miglioramento dell’offerta di queste aree attraverso il potenziamento delle infrastrutture nonché l’efficientamento degli impianti di innevamento, la manutenzione straordinaria di immobili, impianti e attrezzature per la stagione sia estiva che invernale. Per queste finalità – ha spiegato l’assessore – saranno trasferiti a PromoTurismoFvg 36 milioni di euro nel triennio 2021-2023”. “Tra le novità anche i 9 milioni di euro necessari per la realizzazione del piano integrato di sviluppo turistico-sostenibile dell’area litorale e carsica di Monfalcone. Altri 8 milioni di euro – ha spiegato Bini – saranno destinati al Comune di Lignano Sabbiadoro per la riqualificazione della Terrazza a mare, danneggiata dalle recenti mareggiate. La struttura, che rappresenta una delle cartoline turistiche del Friuli Venezia Giulia, ha bisogno infatti di un restyling complessivo e di alcuni interventi urgenti per sua messa sicurezza”. “Allo scopo di incrementare l’attrattività turistica regionale – ha affermato l’assessore – abbiamo previsto altri nuovi finanziamenti: 8 milioni di euro per il Parco del Mare; 2,8 milioni per la manutenzione dei rifugi alpini; 16 milioni per il Polo di Sappada; 207mila euro, solo nel 2021, per il completamento del trasferimento dei beni nell’ambito dell’aggregazione del Comune di Sappada al Friuli Venezia Giulia”.

FONDI ANCHE PER IL MARCHIO IO SONO FVG. “Sono stati individuati anche 4 milioni di euro, sempre nel triennio 2021-2023, per la realizzazione di una nuova struttura nella zona industriale di Udine – ha precisato Bini – per favorire la nuova occupazione anche mediante l’ottimizzazione dei processi formativi e l’evoluzione delle modalità produttive. Per il potenziamento invece di una infrastruttura del Consorzio Ponte Rosso Tagliamento, per il 2021, sono stati stanziati 500mila euro”. “Con questa manovra, inoltre, sono stati rimpinguati in modo notevole i due capitoli del fondo per la futura legislazione per complessivi 48,1 milioni di euro: 10,25 milioni per le spese correnti e 37,85 milioni per quelle di investimento. Queste risorse – ha aggiunto – serviranno per dare adeguata copertura al disegno di legge SviluppoImpresa, la cui approvazione è prevista nei primi mesi del 2021”. “Per il suo ruolo strategico nella promozione del territorio regionale e nel miglioramento dell’offerta turistica, a PromoTurismoFvg vanno oltre 14 milioni per le spese di funzionamento nel 2021 e 13,5 milioni per il 2022 e per il 2023; 563mila euro nel 2021 per la promozione del marchio “Io sono Fvg”; 3 milioni per attività di promozione, comunicazione e digitalizzazione; 700mila per il 2021 e 500mila euro sia per il 2022 che per il 2022 per le sponsorizzazioni di carattere sportivo”. “Altri interventi destinati nel triennio al settore turistico – ha specificato Bini – riguardano Proloco Unpli (1,5 milioni); Grandi Eventi (5,5 milioni); Associazione Film Commission (1 milioni); Fondo Audiovisivo (1,1 milioni); il consolidamento dell’attrattività turistica di Grado e Lignano Sabbiadoro (1,65 milioni); i contributi per le attività promozionali in ambito turistico (13,5 milioni); Iat (570mila euro).

“In questa manovra è stata comunque assicurata la continuità alle principali linee contributive a favore delle imprese. In particolare – ha reso noto Bini – sono stati previsti 625mila euro nel 2021 e 500mila euro per il 2022 e 2023 per gli accordi per l’innovazione da stipulare con il Mise per la compartecipazione alle misure nazionali a sostegno dei progetti di ricerca e sviluppo a favore delle aziende della Regione”.

SOSTEGNO ALLE IMPRESE. “Altri 11,2 milioni sono destinati al Fondo Cata per incentivi alle imprese e 6 milioni per le infrastrutture turistiche (2 milioni nel 2022 e 4 milioni nel 2023). Ancora: 41 milioni di euro saranno suddivisi tra le aziende per la stipula dei contratti di insediamento (8 milioni nel triennio) e tra i Consorzi per lo sviluppo economico locale per interventi relativi ad infrastrutture di urbanizzazione primaria e per infrastrutture locali per l’insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza (17 milioni circa), mentre – ha aggiunto l’esponente di Giunta – 7,5 milioni di euro riguardano i contributi alle attività imprenditoriali per le infrastrutture turistiche e ai pubblici esercizi per l’incremento qualitativo e quantitativo e il miglioramento delle strutture ricettive”. “Infine – ha affermato in conclusione Bini – sul Fondo incentivi alle aziende sono stati stanziati 9,6 milioni per il 2021 e quasi 11 milioni per il 2022 e per il 2023”.