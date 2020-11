Shaurli (Pd): “Superare la pandemia è una priorità per partito in Fvg”

FVG – “La prima e unica priorità è superare la pandemia e dare risposte a cittadini e famiglie preoccupate. Da mesi il Partito democratico invia contributi propositivi alla Giunta regionale, senza esito. Per qualificare la nostra autonomia non bastano comodi e periodici appelli all’unità seguiti il giorno dopo dallo scarico di responsabilità sul Governo. Il Pd è qui per superare l’emergenza e per costruire un’alternativa reale al governo leghista, ormai a metà mandato, unendo le migliori energie di tutta la regione”. Lo dichiara il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, sintetizzando quanto emerso dalla riunione della Direzione regionale del partito, che si è riunita nella serata di ieri.

“Se davvero vogliamo ritrovare lo spirito che ha contraddistinto questa Regione nei suoi momenti più bui – continua il segretario dem – serve prima di tutto senso delle Istituzioni, serve dare ruolo reale al Consiglio regionale, serve capire che si governa per tutti, serve una politica a servizio di territorio e cittadini non del proprio partito”.

“Per il Pd – aggiunge Shaurli – segnalare le criticità e difficoltà che sta vivendo il nostro sistema sanitario, dar voce a tanti cittadini preoccupati non è un’opzione ma un dovere un’opposizione seria, così come chiedere che finalmente si provi a mettere in campo una visione del futuro della nostra Regione capace di ridare speranza a famiglie e imprese. Su questo non facciamo un passo indietro e anzi – puntualizza il segretario – chiediamo con più forza che la maggioranza a traino Lega si decida ad affrontare i problemi e smetta di negarli”.