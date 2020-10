Tondo: «Guardare avanti elaborando nuove idee per la ripresa»

CORNO DI ROSAZZO – Uno sguardo verso il futuro, della politica, dell’economia, dell’Europa e delle imprese. Nonostante tutte le difficoltà create dalle restrizioni anti Covid, il gruppo parlamentare di Noi con l’Italia e la civica regionale Autonomia Responsabile Fvg ha voluto confermare l’evento “Abbazia 2020. Guardare avanti”, svoltosi lunedì 26 ottobre in modalità on line.

Tanti i volti noti che hanno arricchito con i propri interventi la mattinata, dedicata all’esito del referendum costituzionale, alla nuova riforma regionale degli enti locali, al recovery fund, all’emergenza Covid-19. Politici come Elena Lizzi e Maurizio Lupi, amministratori o ex amministratori come Roberto Revelant ed Elio De Anna, rappresentanti del mondo dell’impresa e dell’innovazione come Roberto Siagri e Franco Scolari, esponenti del mondo medico e istituzionale come Giovanni Bellarosa e Luca Arnoldo.

A introdurre la giornata sono stati la coordinatrice regionale di Ar, Giulia Manzan, e il presidente della civica, il deputato Renzo Tondo. Entrambi hanno ricordato come l’appuntamento in abbazia sia una naturale continuità di quello promosso tre anni fa per stilare il programma elettorale in vista delle Regionali: «E’ il momento della responsabilità e del coraggio, quello in cui vanno elaborate delle idee per una ripresa che ci impone di guardare avanti», hanno dichiarato.

«La responsabilità oggi – ha aggiunto Tondo – evoca sacrificio e impegno, e forse abbiamo pagato un prezzo dal punto di vista elettorale portando avanti questi valori. Ma vogliamo essere coloro i quali contribuiscono a invertire la tendenza, facendo tornare al centro i programmi e la capacità di affrontare i problemi proponendo soluzioni. Siamo un movimento piccolo ma restiamo leali nel sostegno al presidente Fedriga – ha rimarcato – e siamo convinti di poter dare un contributo di esperienza ed entusiasmo con l’apporto dei giovani su cui da tempo stiamo investendo».

Sul recovery fund Tondo ha chiuso così: «Questo governo manca di strategia: deve essere una scommessa che noi ci giochiamo nei confronti dell’Europa, presentando progetti che siano di “sistema Paese” e non di “sistema regioni”. Serve un potenziamento delle infrastrutture per connettere tutto l’asse produttivo al resto d’Europa, e in tal senso il Fvg deve essere il territorio privilegiato per dare il via a questa operazione».

In chiusura di mattinata si è collegato per un saluto anche il presidente della Regione Fvg Massimiliano Fedriga: «A oggi nel Paese manca una visione strategica di media prospettiva per combattere la pandemia. Ne è un esempio l’ultimo Dpcm, che contiene misure che non consentiranno di limitare i contagi ma avranno solo l’effetto di mettere in ginocchio alcune categorie economiche. Le regole vanno condivise con i cittadini, altrimenti risulteranno fallimentari e si cercherà una strada per aggirarle». Sul recovery fund, Fedriga ha rimarcato la necessità di coinvolgere i territori per la presentazione dei progetti, arrivando fino a livello comunale per dare risposte concrete e puntuali.