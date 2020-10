Nuova allerta meteo della Protezione Civile del Fvg

FVG – La Protezione Civile del Fvg ha emesso una nuova allerta meteo, la numero 33 del 2020, valida dalle 18 del 26 ottobre sino alle 12 del 27.

Un fronte atlantico entrerà nel Mediterraneo tra lunedì e martedì, determinando l’afflusso di forti correnti meridionali umide verso le Alpi. Mercoledì sull’Italia si formerà una depressione che si allontanerà rapidamente verso il mar Ionio.

Lunedì 26 ottobre, dal pomeriggio, sono quindi previste piogge sparse e intermittenti su pianura e costa, in genere deboli o moderate, solo localmente abbondanti, più diffuse e intense sulla zona montana (meno sul Tarvisiano).Specie sui monti saranno probabili temporali con piogge localmente molto intense. Sulla costa soffierà Scirocco sostenuto.Vento forte da sud in quota.

Martedì 27, di notte e di mattina son previsti temporali e piogge abbondanti sulla regione Fvg, anche intense sui monti, in trasferimento verso le zone orientali e in attenuazione su quelle occidentali. Sulla costa soffierà Libeccio sostenuto. Vento forte da sud in quota. Dal pomeriggio fenomeni in generale attenuazione.

Secondo quanto riportato dall’allerta, “al verificarsi di tali eventi si prevedono problematiche legate alle piogge temporalesche nelle zone interessate, possibili locali situazioni di crisi nella rete idrografica minore e di drenaggio urbano e locali fenomeni di instabilità dei pendii con locali interruzioni della viabilità e problematiche legate al vento forte in quota”.