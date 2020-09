Coldiretti Fvg porta a Friuli Doc le cene a km zero

UDINE – Quattro serate all’insegna delle produzioni locali, del km zero e della biodiversità. Coldiretti Fvg raccoglie le prenotazioni per le cene a tema programmate alle 20.30 nei giorni di Friuli Doc, dal 10 al 13 settembre (tel. 366/5722897 e 366/5306250; campagnamica.fvg@coldiretti.it – friulivg@coldiretti.it). Il costo è di 30 euro a persona, il ricavato andrà in beneficienza.



La presenza della Coldiretti Fvg si caratterizzerà con ulteriori iniziative, nella splendida cornice della Loggia del Lionello. Venerdì 11, alle 18.30, è in agenda la finale regionale di Oscar Green, il premio per l’innovazione “giovane” in agricoltura, alla presenza anche dell’assessore regionale Stefano Zannier. Sabato 12 alle 11.30 è in programma una degustazione guidata di birra agricola. Alle 18.30 il focus sul gelato di qualità con l’utilizzo di materie prime locali. Domenica 13 alle 11.30 la degustazione guidata di olio evo. Alle 18.30 si scoprirà invece il mondo della pasticceria che fa bene all’ambiente, attraverso l’utilizzo di sottoprodotti delle lavorazioni agricole.

Giovedì 10 settembre

Strudel con Asìno e verdure su crema di zucca (Sauvignon)

Risotto con Figo Moro e Formadi Frant (Sauvignon)

Guancette di maiale allo Schioppettino con polenta (Schioppettino)

Frolla con uva passa di Ramandolo (Verduzzo)

Venerdì 11 settembre

Insalatina di faraona con pioggia di semi di zucca (Pinot grigio)

Blecs al ragù d’anatra alla vecchia maniera (Pinot grigio)

Arrosto di coniglio con spuma di Patate viola (Merlot)

Crema cotta con uova arcobaleno (Ribolla gialla spumante)

Sabato 12 settembre

Degustazione di formaggi con confetture e mieli (Friulano)

Gnocchi alle erbe e Sot la Trape (Friulano)

Toc’ in braide di Montasio con salsiccia (Cabernet Franc)

Cornetto pesca e zenzero con agrigelato (Ribolla Gialla spumante)

Domenica 13 settembre

Gli affettati della tradizione (Friulano)

Tagliatelle con pestadice (Friulano)

Goulasch di Pezzata rossa con patate e varhackara (Refosco dal peduncolo rosso)

Torta agli Arachidi friulani e glassa di aronia (Ramandolo)