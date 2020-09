Migranti, Serracchiani: “Fedriga reitera l’atto illegittimo di Musumeci?”

UDINE – “Vedremo se Fedriga vorrà consapevolmente reiterare l’ordinanza di Musumeci, già riconosciuta illegittima e annullata dal Tar Sicilia, e se sarà pronto a subirne le conseguenze. In ogni caso questa minaccia chiarisce definitivamente che a Fedriga non interessa quel che può ottenere per la nostra regione ma solo la campagna elettorale della Lega contro il Governo a livello nazionale”. Lo afferma la deputata Debora Serracchiani, commentando la minaccia del presidente Fvg Massimiliano Fedriga che si è detto pronto ad adottare un’ordinanza come quella del presidente della Sicilia Nello Musumeci, che aveva inutilmente ordinato la chiusura dell’hotspot di Lampedusa.

“Se arriveranno più uomini – aggiunge Serracchiani – se ci saranno più controlli e collaborazione più stretta con la Slovenia lo dovremo alla ministra Lamorgese. Se i nostri Comuni continueranno a essere abbandonati dalla Regione nei momenti di emergenza – conclude – si sappia che Fedriga può aiutarli ma non lo fa perché è in campagna elettorale permanente”.