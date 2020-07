Migranti positivi al Coronavirus alla Cavarzerani: Fedriga chiede la ‘zona rossa’

UDINE – “Dichiarare la caserma Cavarzerani zona rossa per contenere, fin da subito e con la massima efficacia, la diffusione dei contagi.” Lo chiede il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, alla luce di 3 casi positivi individuati tra i migranti ospitati nella struttura udinese, che costretto una decina di poliziotti a finire in isolamento. “In un contesto dominato ancora da forti incertezze rispetto all’evoluzione della pandemia – sottolinea Fedriga – è infatti fondamentale che le istituzioni si muovano con tempestività e sincronia per arginare ogni possibile nuovo focolaio e che, a tal fine, vengano disposte misure contenitive capaci di isolare le persone risultate positive a Covid-19.”

Sul tema interviene alche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Udine Alessandro Ciani: “Se questo Governo ha deciso di abbandonare la nostra terra, esponendo la popolazione al rischio di una nuova diffusione del coronavirus, lo dica chiaramente, perché i friulani e gli udinesi non sono stupidi e non accetteranno di essere trattati come cittadini cui viene di fatto negato il diritto costituzionale alla salute. Mentre il Ministro dell’Interno Lamorgese è più impegnata a modificare i decreti Salvini che a tutelare la sicurezza delle persone, la nostra Regione, e in particolar modo la città di Udine, è abbandonata a sé stessa nella gestione dei flussi migratori provenienti dalla rotta balcanica, cui si aggiunge il pericolo rappresentato dal rischio, che ormai purtroppo è una realtà, che i richiedenti asilo risultino positivi al covid-19”.