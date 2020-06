Nuova gelateria a Udine, Fontanini: “Segno che siamo una città in cui investire”

UDINE – “L’apertura in piazzale XXVI Luglio della gelateria artigianale Alma dimostra come ci sia nuova fiducia, da parte dei nostri imprenditori, non solo nei confronti della città di Udine, considerata a livello nazionale un posto in cui vale la pena di investire, ma anche nel fatto che nella fase post-epidemia sarà possibile fare affari come e meglio di prima”. Lo ha dichiarato il sindaco Pietro Fontanini intervenuto all’inaugurazione del locale.

“Faccio quindi un grande in bocca al lupo ad Alessio Gratton e Mario Manuel Parente. Sono certo che il loro ottimo gelato sarà apprezzato dai cittadini e dai tanti turisti che scelgono Udine come loro meta”, ha concluso il primo cittadino.

E venerdì sera alle 19, un altro locale aprirà i battenti. Si tratta del “Metropolis Urban Bistrot”, all’angolo tra via Mercatovecchio e piazza Libertà.