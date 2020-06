Regeni, Honsell (Open Fvg): “Fedriga rinnovi la richiesta di giustizia”

UDINE – “Dopo la notizia della possibile archiviazione dell’indagine sull’omicidio di Giulio Regeni arriva una nuova dimostrazione del fatto che il Governo italiano sta agendo esattamente all’opposto di quanto dovrebbe nei rapporti con l’Egitto”. È quanto afferma in una nota il consigliere regionale Furio Honsell (Open Sinistra Fvg), evidenziando che “l’agenzia Ansa ha infatti riportato la notizia che conferma come il governo italiano abbia dato il benestare alla vendita di due fregate Fremm all’Egitto”.

“Ribadisco – afferma l’esponente di Open Fvg – che in queste circostanze, dove da più di 4 anni si chiede verità e giustizia per il corregionale brutalmente torturato e assassinato, e dove da mesi non si hanno notizie certe circa Patrick Zaki, rinchiuso dal 10 febbraio scorso in una delle prigioni de Il Cairo, si dovrebbe richiamare il nostro ambasciatore e non continuare a dare priorità agli interessi economici rispetto ai diritti umani. Inoltre, ancor più grave, è la vendita di armi a un Paese che non rispetta i diritti umani”.

“Sono molto amareggiato – sottolinea Honsell – dalle azioni del nostro Governo perciò mi adopererò affinché il presidente Fedriga accolga il mio appello di impegnarsi con rinnovata energia nella richiesta di giustizia per Giulio e tutte le altre vittime delle dittature”.

“Nessuno dovrebbe sentirsi tradito e preso in giro dal proprio Governo, soprattutto non chi da 4 anni sta lottando per ottenere verità per il figlio e cerca di combattere le violazioni dei diritti umani perpetuati dall’Egitto. I genitori di Giulio – conclude il consigliere di opposizione – sono autentici eroi civili ai quali va tutta la mia riconoscenza e vicinanza, le loro dichiarazioni dovrebbero far riflettere attentamente tutti gli attori che hanno preso parte a questa decisione”.