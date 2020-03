Nuova ordinanza di Fedriga: stop a corse e passeggiate fino al 3 aprile

UDINE – Il governatore della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha emanato un’altra ordinanza per confermare, anche alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento approvato dal Ministero della Salute, le misure assunte il 19 marzo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Lo annuncia la Regione.

Nulla cambia – precisa la Regione – rispetto al quadro già in vigore, la cui validità cesserà, salvo proroghe o ulteriori modifiche, il 3 aprile prossimo. Tra le misure adottate lo scorso giovedì anche la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali di qualsiasi natura, fatte salve le farmacie, le parafarmacie, le edicole. Stop inoltre allo svolgimento, all’aperto in luoghi pubblici, di attività motorie o sportive e passeggiate, anche in forma individuale.