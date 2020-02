Palmanova Outlet Village regala il benessere di Bibione Thermae 

PALMANOVA – Lo shopping ha effetti positivi su fisico e psiche, rende felici, scarica lo stress e allontana l’ansia. In più, fare acquisti al Palmanova Outlet Village regala il pieno di benessere grazie alla collaborazione con le Terme di Bibione. Basta spendere almeno 200 euro nei negozi del Village (anche sommando l’importo di più scontrini) per ricevere un voucher per un ingresso gratuito alle piscine Termali e all’area Wellness di BibioneThermae. Si tratta di un centro dedicato alle cure e al benessere fronte mare, circondato da un’ampia pineta e conosciuto a livello nazionale per le proprietà terapeutiche dell’acqua termale che sgorga a 52° C ad una profondità di oltre 500 metri.

Le piscine termali coperte e all’aperto hanno una temperatura costante dell’acqua di 33°-34°C sia all’interno che all’esterno, sono dotate di funghi con getti d’acqua, geyser, cascate, lettini con idromassaggio e percorsi controcorrente. L’Area Wellness, con differenti ambienti più caldi o più freddi, più umidi o più secchi (saune, biosaune, bagno alle erbe, bagno ipersalino, cabina salina secca, polarium, docce emozionali, piscina termale con idromassaggi, ecc.), è il luogo ideale per abbandonarsi al riposo e al benessere.

La promozione è valida dal 7 febbraio al 1 marzo 2020. Per ricevere il proprio voucher è necessario consegnare lo scontrino (o gli scontrini) all’infopoint del Village lo stesso giorno degli acquisti: l’ingresso omaggio di 4 ore sarà usufruibile in qualsiasi giorno della settimana dall’8 febbraio al 30 giugno 2020.