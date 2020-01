Al via la messa in sicurezza della strada tra la Val Saisera e il Lussari

TARVISIO – “Il tratto che collega la strada turistica “della Val Saisera” nel Comune di Malborghetto-Valbruna al Borgo Lussari nel Comune di Tarvisio sarà interdetto ai pedoni e ai mezzi di trasporto per circa quattro mesi, per lavori di messa in sicurezza, indicativamente dal mese di aprile. Si tratta di un intervento rilevante per accrescere la valenza turistica dell’area che verrà realizzato nel pieno rispetto del paesaggio. Opereremo con la massima sensibilità per tutelare quel prezioso patrimonio ambientale”. Lo ha detto il vicegovernatore con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, oggi nell’incontro con gli operatori turistici a Camporosso durante il quale ha informato anche sull’esecuzione delle opere.

La messa in sicurezza dell’infrastruttura permetterà anche di potenziarne l’utilizzo turistico da parte degli istruttori delle mountain bike o degli appassionati di trekking “e garantirà in caso di guasto della telecabina del Lussari una via d’uscita rispetto al borgo che risulta, in particolare nei periodi estivi, affollato”, ha aggiunto Riccardi.

I lavori, affidati all’impresa Gi.Pi.Gi di Claut, prevedono una spesa complessiva di 1,7 mln di euro e rientrano tra quelli di mitigazione del rischio idrogeologico e di aumento della resilienza previsti dall’ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile del 15 novembre 2018, conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio della Friuli Venezia Giulia ad ottobre 2018 e già approvati.