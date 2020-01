Rovescia i cestini dei rifiuti e viene bloccato: caos in piazzale XXVI Luglio

UDINE – Attimi di tensione in piazzale XXVI Luglio nella mattinata di venerdì 17 gennaio. Un ragazzo straniero è stato immobilizzato e arrestato in quanto accusato di aver vandalizzato (rovesciandone il contenuto in strada) i cestini per i rifiuti della zona.

Tutto è accaduto poco dopo le 9.30, quando alcuni agenti della Polizia locale hanno fermato un giovane, dopo averlo seguito per capirne i movimenti. Il ragazzo ha opposto resistenza, cominciando a spintonare alcuni agenti, che hanno reagito immobilizzandolo a terra, utilizzando anche i manganelli estensibili. In tutto sei le persone coinvolte nell’operazione.

I vigili sono riusciti a bloccarlo nonostante la resistenza del ragazzo, che continuava a imprecare, nell’attesa dell’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato. E’ quindi scattata la perquisizione personale e il trasporto dell’esagitato in questura per gli accertamenti del caso.