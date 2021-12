Nuove disposizioni per l’ingresso nei musei del Fvg

FVG – Erpac FVG informa che, come previsto dal decreto legge n. 221 dello scorso 24 dicembre, per l’accesso a musei, sale espositive e biblioteche fino al prossimo 9 gennaio sarà sufficiente essere in possesso del green pass “base” (si ottiene con vaccinazione, guarigione dal virus o esito negativo del tampone nelle ultime 48 ore). Dal 10 gennaio sarà richiesto invece il “super” green pass (si ottiene solo con vaccinazione e guarigione dal virus). Per quanto riguarda la mascherina, sarà sufficiente indossare la chirurgica.