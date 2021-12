Nuova pista ciclopedonale da due milioni tra Udine, Pasian Prato e Campoformido

UDINE – Approvato dalla Giunta comunale il progetto di fattibilità per la realizzazione di una ciclovia che collegherà Udine a Pasian di Prato e Campoformido. Questo il percorso della pista: passerà da via della Roggia, via della Valle, via Galliano, il ponte Canale, lambendo la zona dell’ex depuratore a Santa Caterina (Pasian di Prato) per arrivare a Villa Primavera, nel Comune di Campoformido.

L’intervento si svilupperà su un percorso di circa due chilometri e 600 metri e verrà realizzato con due sensi di marcia. La pista sarà larga tre metri. La pavimentazione sarà costituita da materiale drenante. Costo del lavoro, due milioni di euro, finanziato dalla Regione: circa 500mila euro saranno destinati all’intervento per mettere in sicurezza il ponte Canale.

Loris Michelin, vicesindaco con delega ai lavori pubblici, spiega: “Nell’ambito della realizzazione delle piste ciclabili legate al BiciPlan, aggiungiamo un ulteriore, prezioso tassello finalizzato a incoraggiare i cittadini a scegliere una mobilità lenta. Il nostro obiettivo è rendere Udine e l’hinterland un territorio che consenta di raggiungere la scuola, il posto di lavoro o anche mete legate al tempo libero inforcando la bicicletta o anche decidendo di fare una camminata. Ringrazio le amministrazioni comunali di Campoformido e Pasian di Prato per la collaborazione e tutti i soggetti che hanno condiviso questo percorso”.