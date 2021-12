Fine Anno, un 2021 di intensa attività: tutti i numeri del Consiglio regionale Fvg

FVG – Sono 73 le sedute d’Aula per un totale di 256 ore abbondanti di lavori, tutte archiviate in presenza nell’emiciclo di piazza Oberdan a Trieste con modalità mista. I numeri del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, presieduto da Piero Mauro Zanin, partono da qui per dettagliare quanto fatto nell’arco di un complesso e nuovamente atipico anno 2021 (definito non a caso “Un anno di resilienza”, quale sottotitolo della brochure realizzata appositamente per la tradizionale conferenza stampa di fine anno.

Tra i numeri principali, sono 21 le sedute della Conferenza dei Capigruppo per la programmazione dei lavori; 16, invece, le sedute organizzative che hanno coinvolto l’Ufficio di Presidenza con 64 deliberazioni complessivamente adottate. Intensa e regolare anche l’attività delle 6 Commissioni regionali permanenti (210 sedute, 56 delle quali in modalità telematica) che, in ambito giuridico-legislativo, si sono suddivise le varie tematiche: I Commissione 26 sedute (11 i progetti di legge e 4 i pareri espressi), II Commissione 27 (4 pdl e 14 pareri), III Commissione 39 (3 e 2), IV Commissione 36 (1 e 8), V Commissione 40 (5 e 19) e VI Commissione 42 (2 e 13). Un totale dunque di 210 sedute, per 26 pdl licenziati, oltre a 20 pareri espressi su pdl e 40 su delibere giuntali. Restando sempre nell’ambito giuridico-legislativo, il Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione (Clcv) si è riunito 12 volte (11 atti esaminati, 4 relazioni all’Aula e 1 audizione), approvando anche il Rapporto sulla legislazione per l’anno 2020. La Giunta per le nomine si è invece riunita in 3 circostanze (5 le candidature esaminate).

Per quanto concerne l’attività strettamente legislativa, nell’arco del 2021 sono stati presentati 31 progetti di legge regionale (14 proposte di legge consiliari e 17 disegni di legge giuntali, più 15 stralci), mentre sono state approvate 25 leggi regionali (6 di iniziativa consiliare e 19 di derivazione giuntale) con 2 sole bocciature. Da registrare, inoltre, anche un progetto di legge nazionale oggetto di disco verde. Proseguendo con i lavori dell’Aula, in materia di atti di indirizzo e controllo, sono stati presentati 362 ordini del giorno relativi ai contenuti delle leggi approvate (279 accolti dalla Giunta, 60 non accolti, 14 ritirati e 9 dichiarati inammissibili). 78 (47 quelle discusse), invece, le mozioni presentate con 34 approvazioni, 4 ritiri e 9 respingimenti. Gli atti di sindacato ispettivo si sono tradotti in 7 interpellanze (1 evasa), 261 interrogazioni (116 evase) e 228 interrogazioni a risposta immediata (220 evase). 7, infine, le petizioni popolari presentate.

Passando al comparto delle iniziative ideate in seno all’Assemblea legislativa regionale, titolo di apertura per il Tavolo della Terza Ripartenza che, insediatosi il 25 marzo, è proseguito attraverso tre successive riunioni che hanno portato all’approvazione della risoluzione contenente le linee di intervento e gli obiettivi generali per l’attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le Conferenze regionali per la Tutela delle lingue minoritarie, invece, sono state aperte dalla prima edizione dedicata al tedesco (a Sappada), seguita dall’appuntamento a Udine sul friulano e alla doppia seduta triestina sullo sloveno. Molto intensa l’attività legata al comparto delle relazioni nazionali, ma anche e soprattutto a quelle europee e internazionali (32 incontri).

In qualità di vicepresidente e coordinatore delle Politiche europee della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, Zanin è stato protagonista di un’audizione alla Camera sul Pnrr, di una serie di webinar sulla next Generation Eu e di un’intensa operatività legata al gruppo di lavoro sulle Politiche europee, nonché di un incontro con il presidente della Repubblica e di un’ulteriore audizione al Senato legata alla Conferenza sul futuro dell’Europa e alle Sessioni Eu dei Consiglio regionali. In chiave comunitaria, quale componente dell’Ufficio di Presidenza del Comitato europeo delle Regioni (CdR), vicepresidente della Commissione Civex e coordinatore della Conferenza delle Assemblee legislative delle Regioni europee (Calre) sulla Better Regulation/Legiferare meglio, Zanin ha dato un impulso importante alla risoluzione del Cr sulla Sessione europea 2020 e ha ospitato a Trieste il presidente del CdR, Apostolos Tzitzikostas, passando attraverso 6 consultazioni al CdR, 7 incontri alla Calre e il parere sulla Better Regulation adottato dal CdR. Per quanto concerne l’attività degli Organi di garanzia, il Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom Fvg) si è concentrato su 1.383 udienze e 1.874 conciliazioni, mentre l’attività di vigilanza sui media locali si è contraddistinta per il monitoraggio di 504 ore di trasmissioni televisive.

La Commissione regionale per le Pari opportunità tra uomo e donna (Crpo Fvg) si è riunita 33 volte (6 webinar e 2 eventi). Il Garante regionale per i Diritti della persona, invece, ha gestito 108 segnalazioni, offrendo 4 pareri e provvedendo a 10 visite nelle carceri. Il Difensore civico regionale ha aperto 245 fascicoli (95 amministrativi, 74 sinistri e 30 diritti accesso) e ha avuto 45 incontri con l’utenza. L’Osservatorio regionale Antimafia, infine, si è riunito in 13 occasioni e ha dato vita a 2 tirocini e a 1 evento formativo. Quanto al comparto cultura, il Centro bibliotecario-documentale Livio Paladin ha fatto registrare 2.900 prestiti a 2.300 utenti. Le attività istituzionali a cura dell’Ufficio di Gabinetto si sono concretizzate in 6 eventi (a partire dalla Giornata regionale della restituzione dell’onore tra Cercivento e Paluzza per finire con le celebrazioni legate al Centenario del Milite Ignoto), 4 rassegne espositive (Mosaico in bianco e nero, Cartoline e poesie dal mondo, Il dono di un talento – Luciano Ceschia e la Rassegna presepi Pro Loco Fvg), 6 presentazioni di libri o video e 5 commemorazioni in aula.

A livello di Informazione vanno segnalate le 3.659 news (5.317 le foto e 2.156 i minuti video, senza dimenticare i 153 videclip con 106.410 visualizzazioni e le 71 dirette dall’aula via Facebook) frutto del lavoro di Agenzia Consiglio Notizie (Acon) e pubblicate anche sul rinnovato portale internet istituzionale del Cr (1,5 milioni di pagine visualizzate, 622.400 visitatori totali e 2.450 pagine visitate quotidianamente). Dal settore Comunicazione, invece, 25mila i tweet visualizzati mediamente ogni mese (3.200 iscritti, 9mila le visite mensili al profilo Twitter ufficiale del Cr), ai quali si aggiungono i 2mila utenti (30mila quelli complessivamente raggiunti ogni 30 giorni con 4.100 like) attivi ogni mese sul profilo Facebook.