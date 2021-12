Fine Anno, Moretti (Pd): “Il bilancio non è positivo in particolare per la sanità”

FVG – “Il bilancio di questo 2021 non è certamente positivo e, a soffrire, è stata e continua a farlo in particolare la sanità, dove non va tutto bene. Il racconto di un Friuli Venezia Giulia da primato non è quello che, purtroppo, si riscontra nella realtà, dove siamo fanalino di coda nella somministrazione della terza dose, dove i tracciamenti sono saltati e dove i normali bisogni di salute non trovano risposte adeguate. Non riconoscere queste e altre criticità non è certo un buon segnale e chi, come l’Opposizione, lo sottolinea, non può continuamente essere tacciato di strumentalizzare una crisi che, invece, ha bisogno anche di una critica su ciò che non funziona per arrivare a risposte concrete”.

Lo rimarca in una nota il capogruppo del Pd nel Consiglio regionale Fvg, Diego Moretti, commentando le parole del presidente della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, intervenuto a Trieste per la conferenza stampa di fine anno. “È vero, questa volta dopo anni, ci troviamo difronte a una situazione finanziaria solida, data anche dalle nuove condizioni introdotte dal Patto con lo Stato. Un Patto – aggiunge l’esponente dem – frutto della sensibilità del Governo nazionale nei confronti di tutte le Speciali e di un’attenzione, questa, non certo riservata al solo Fvg come Fedriga vorrebbe far credere”.

“Sul fronte sanitario – continua Moretti – iniziamo a vedere gli effetti di una riforma, quella voluta da Fedriga e Riccardi, che penalizza i territori periferici attraverso una ridistribuzione di funzioni e direzioni. Nella lotta al Covid-19 siamo tra gli ultimi nella somministrazione dei richiami delle terze dosi di vaccino e, inoltre, la pandemia ha comportato un pesante rallentamento delle cure ordinarie con un forte aumento delle liste di attesa”. “Respingiamo le accuse – conclude la nota del Partito democratico – che Fedriga ci ha rivolto nel corso della conferenza stampa sul tema della prima casa e confermiamo le nostre posizioni: il nuovo regolamento sull’edilizia agevolata sarà enormemente penalizzante per i cittadini del Fvg“.