Tutti i film delle feste natalizie al Visionario e al Centrale

UDINE – Cosa c’è quest’anno, in centro città, sotto l’albero del Visionario e del Centrale? Ovviamente c’è tanto cinema. Tantissimo cinema pronto a portare in viaggio gli spettatori di tutte le età! Un itinerario natalizio che spazia liberamente tra i generi: dalla love story alla commedia, dal thriller al cinecomic, dall’animazione al musical…

Ricordiamo che le prevendite online per tutti gli spettacoli di Natale e Santo Stefano sono già attive e che, proprio a Santo Stefano, il Visionario e il nuovissimo Bistrò Primafila saranno aperti fin dal mattino: un’intera giornata di grandi film per chi ha scelto di restare a Udine!

Se i fans della Marvel potranno divertirsi con Spider-Man: No Way Home, che ha già polverizzato il box office italiano e vede brillare la coppia d’oro Tom Holland-Zendaya, i fans (non necessariamente bambini) dei cartoon potranno rifarsi gli occhi con l’irresistibile Sing 2, un sequel tanto atteso quanto esplosivo. E il pubblico più sentimentale?

Niente paura: ecco arrivare i Supereroi di Paolo Genovese, mister Perfetti sconosciuti, mentre l’oasi d’autore sarà rappresentata dal potente One Second di Zhang Yimou, ambientato durante la Rivoluzione Culturale e censurato dal governo cinese. Inutile, poi, sottolineare il clamore che si è creato attorno a West Side Story di Steven Spielberg, House of Gucci di Ridley Scott e Diabolik dei fratelli Manetti: rischieremmo di essere noiosi! Meglio citare Il capo perfetto, con un gigantesco Jarvier Bardem, e 7 donne e un mistero, italianissimo remake dell’omonimo giallo francese, con un cast all stars interamente femminile.

Il Natale dei Piccoli Visionari prosegue, invece, con due appuntamenti. Lunedì 27 dicembre, alle 15.30, tutti in sala per l’irresistibile Clifford – Il grande cane rosso, ma i bambini potranno presentarsi già alle 15.00 sul prato del Visionario: avranno infatti l’opportunità di interagire con i cani da slitta della Scuola Internazionale Mushing-Sleddog di Fusine e ascoltare tutti i segreti per diventare un musher (guidatore di slitte) professionista! Mercoledì 29 dicembre, alle 15.30, sarà poi la volta del laboratorio Storie di Luce. Piccoli Registi Crescono a cura di Creare Contatto di Carolina Zanier. I bambini saranno accompagnati in un viaggio esplorativo con il supporto della lavagna luminosa, magico strumento che permetterà di tessere storie fantastiche con materiale di recupero.

Ma sotto l’albero, assieme a tutti i film e a tutti i vantaggi della Card “Io sono Visionario” 2022, c’è anche l’apertura del Bistrò Primafila. Pochi giorni fa, mentre i più piccoli si godevano la festa natalizia organizzata per loro sul prato di via Asquini, il Visionario ha infatti riacceso le luci del bar incastonato nel bookshop. Un’apertura attesissima, dopo l’inevitabile stop degli ultimi due anni, che porta con sé il buon profumo delle cose nuove.

Per la programmazione completa e sempre aggiornata del Visionario e del Cinema Centrale consultare il sito www.visionario.movie. Ricordiamo che per accedere al cinema è necessario mostrare il Super Green Pass, la certificazione verde Covid-19. Per la visione dei film rimane obbligatoria la mascherina (chirurgica o ffp2).