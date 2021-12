The Groovy Christmas Band Al Teatro Palamostre Con Stef Burns!

UDINE – Una serata con il pop e rock dei giganti che hanno segnato la storia della musica dagli anni ‘60 ai ‘90: Stevie Wonder, Jimi Hendrix, Ac/Dc, Deep Purple, Black Sabbath. Ma anche Mariah Carey e Celine Dion. Tutto questo nel concerto di Natale, lunedì 27 dicembre alle 20.30 al Teatro Palamostre, con The Groovy Christmas Band! Diretto dal Maestro Rudy Fantin all’organo Hammond, il gruppo è composto dai cantanti Giorgia Colleluori e Michele Guaitoli, il bassista Giovanni Toffoloni, il chitarrista Paolo Moretto, il batterista Marco Vattovani e il sassofonista Nevio Zaninotto. Canzoni da atmosfera natalizia, ma con una strizzata d’occhio al rock: complice la guest star della serata, uno dei più apprezzati chitarristi della scena mondiale, Stef Burns. Alla ribalta già all’inizio degli anni ’80, periodo in cui collabora con Sheila E., Stef Burns ha collezionato successi suonando come turnista e registrando album con nomi del calibro di Michael Bolton, i Berlin, Alice Cooper, fino ad approdare in Italia dove, nel 1996, entra a far parte della band di Vasco Rossi, dove suona tuttora.

The Groovy Christmas Band aprirà la serata con un pezzo per sax, hammond e chitarra, The Chicken di Jaco Pastorius. Si proseguirà poi con tre pezzi di Stevie Wonder: Signed Sealed Delivered, I Wish e Sir Duke. Un tuffo nell’atmosfera natalizia con Holy Night di Mariah Carey e Rocking around the Christmas tree di Brenda Lee. Poi ancora The Prayer e The Power of Love di Celine Dion e Mercy, Mercy, Mercy di Julian Cannonball Adderley.

Alla chitarra di Stef Bruns, sempre accompagnato dalla The Groovy Christmas Band, saranno affidati Little Wing e Voodoo Child di Jimi Hendrix, You Really Got Me di The Kinks, Highway To Hell e Back In Black degli Ac/Dc. Tra i principali pionieri del genere Hard Rock e tra i precursori dell’Heavy Metal, i Deep Purple: in scaletta Space Truckin e Burn. Gran finale con We Are The Champions dei Queen e Paranoid dei Black Sabbath. La serata è organizzata dall’Associazione Living Music e The Groove Factory con il contributo del Comune di Udine e TurismoFvg. Info e biglietti: www.vivaticket.com .