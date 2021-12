Montagna Fvg: tutto aperto per le festività natalizie

FVG – Tutti gli impianti aperti in Friuli Venezia Giulia per il weekend di Natale e la settima di Capodanno. Sabato e domenica in tutte le sei località sciistiche della regione si potrà sciare e praticare attività sulla neve. Oltre allo sci, infatti, sono moltissime le opportunità di vivere la montagna, tra ciaspolate, camminate e altre iniziative proposte in collaborazione con reti e consorzi. E anche se rimane l’incognita legata al meteo, che porterà nei prossimi giorni a un innalzamento delle temperature con diverse precipitazioni, non va nemmeno sottovalutata la situazione sanitaria. PromoTurismoFVG ricorda che sulle piste vanno rispettate le regole, per accedere agli impianti “chiusi” – come telecabine, funivie, seggiovie a cupola abbassata, tappeti coperti – è necessario essere in possesso del green pass, mentre si può sciare senza il certificato verde solo se si utilizzano impianti di risalita aperti; l’utilizzo della mascherina è obbligatorio su tutti gli impianti di risalita.

Ritornando alle aperture, sarà tutto in funzione a Piancavallo, Forni di Sopra, Sauris di Sopra, Zoncolan (per lo snowpark si può fare riferimento a InfoNeve) e Tarvisio, a Sappada tutti gli impianti operativi a eccezione di Sappada 2000 e a Sella Nevea, solo se saranno confermate le precipitazioni previste, il Funifor rimarrà chiuso da sabato a martedì (farà fede sempre InfoNeve), mentre a Sauris di Sotto sarà tutto aperto dal 26 dicembre. Per tenersi aggiornati sulle aperture degli impianti e delle piste è sempre possibile consultare il sito InfoNeve (www.turismofvg.it/montagna/infoneve).

TANTE ANIMAZIONI SULLE CIME DEL FVG

Dal winter nodic walking al laghetto delle trote alla camminata/trekking nella Sappada vecchia e lo scialpinismo in notturna, l’escursione con le ciaspe ai Laghi d’Olbe con guida alpina, ma si potrà anche provare l’emozione di sciare con i campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner, o ancora scoprire la cucina locale con le degustazioni gastronomiche a cura di Massimo Casciaro. Sappada per la settimana tra Natale e Capodanno propone diverse escursioni e tutte le informazioni e le prenotazioni si possono effettuare all’infopoint di PromoTurismoFVG della località montana (tel. 0435 469131; info.sappada@promoturismo.fvg.it).

Sulle Dolomiti l’albergo Miramonti Claut organizza escursione con le ciaspole in notturna e degustazioni di grappe (Info e prenotazioni: Gierre sas, tel. 3333 866363 info@montagna.es)

A Forni di Sopra il 24 dicembre sarà una giornata dedicata al biathlon al Centro di fondo e alla passeggiata con l’asino Biagio, il 25 dicembre ci sarà la ciaspolata con Babbo Natale e nei giorni successivi ancora ciaspolate, in quota e a fondovalle, fiaccolate lungo il Tagliamento e ci si potrà divertire tra i pupazzi di neve con i maestri di sci o l’hockey su ghiaccio (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Forni di Sopra, tel. 0433 886767 info.fornidisopra@promoturismo.fvg.it).

Lo Zoncolan in questi giorni offrirà l’opportunità di sperimentare yoga, ciaspolate nei boschi, scialpinismo, approccio all’arrampicata, la passeggiata con le lanterne, ice climbing, visita alle grotte, cavalcate a fondovalle e, a Sutrio, l’iniziativa “Una mucca per amico” (info e prenotazioni: Visit Zoncolan-Sutrio 0433 778921), ma anche approccio allo scialpinismo, ciaspolate e visite alla fattoria didattica con il Consorzio benessere alpino Arta Terme (www.alpidolomitifriulane.it; info@alpidolomitifriulane.ir – tel. 0433 786171).

A Tarvisio, fino al 29 dicembre, sono una trentina le attività proposte tra l’escursione con racchette da neve al Rifugio Grego o le numerose passeggiate naturalistiche in mezzo alla neve ai Laghi di Fusine, Val Saisera, sentiero Vuom e Prati di Rutte o in notturna ai Prati Oitzinger, ma si può anche optare per la passeggiata storica Abschnitt Saisera, l’escursione con racchette da neve a Sella Sompdogna, lo sci nordico all’Arena Paruzzi, snow fat bike in Val Bartolo o Val Saisera, forest bathing e snow yoga e per i più piccoli Ciasporellando all’imbrunire o l’approccio all’arrampicata (info e prenotazioni: Infopoint PromoTurismoFVG Tarvisio, info.tarvisio@promoturismo.fvg.it; tel. +39 0428 2135).