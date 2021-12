UDINE – L’Associazione Alzheimer Udine non va in vacanza. Con l’obiettivo di continuare a sostenere le famiglie delle persone affette da demenza, la presidente Susanna Cardinali informa che i volontari del sodalizio saranno a disposizione anche nel periodo delle festività natalizie, con la sola esclusione del 24 e del 31 dicembre.

“I malati di Alzheimer vanno seguiti in tutte le fasi della loro patologia e con essi i familiari e i caregiver che, spesso, si trovano soli e impreparati ad affrontare lo stato e le problematiche dei pazienti, specie nel periodo festivo”, spiega Cardinali. “Per questo, i nostri uffici, in via San Rocco 10 a Udine, saranno regolarmente aperti anche in occasione delle feste di fine anno il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 12. Ma ci sarà sempre anche la possibilità di lasciare un messaggio in segreteria, chiamando lo 0432-25555, per poi ricevere una risposta”.