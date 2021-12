CrediFriuli: un premio welfare di 1.000 euro a tutti i collaboratori

UDINE – Avrà il valore di 1.000 euro il premio straordinario che ognuno dei 174 collaboratori di CrediFriuli riceverà prossimamente. Lo ha deciso il Consiglio di Amministrazione della banca, presieduto da Luciano Sartoretti, per testimoniare la riconoscenza per la dedizione che tutti gli operatori hanno dimostrato in questo anno difficile per il proseguo della pandemia e per le tante novità introdotte dall’Istituto di credito, a iniziare dalla migrazione del sistema informatico per uniformarsi a quello utilizzato dal Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea.

«Essere flessibili, veloci e reattivi nell’adattarsi al nuovo e rispondere all’imprevisto sono le virtù delle imprese vincenti e, fortunatamente, in CrediFriuli siamo ricchi di questi pregi», sottolinea il presidente Sartoretti. Il premio (un credito welfare) permetterà di ricevere servizi in svariati ambiti tra i quali: salute, istruzione, tempo libero e previdenza complementare.

«L’anno che si sta per chiudere vede migliorare ulteriormente il posizionamento della nostra banca che – aggiunge il direttore generale Gilberto Noacco – oltre al solido patrimonio economico dispone di un’ottima squadra di persone alle quali va un plauso particolare per aver saputo riorganizzare i piani di lavoro, continuando a produrre valore, che ci consentirà di chiudere, anche il 2021, con un brillante risultato di esercizio, in linea con le nostre consuetudini».