Civiform Cividale ha consegnato i premi agli allievi eccellenti

CIVIDALE – Il Centro di formazione Civiform ha consegnato i premi agli allievi della sede di Cividale che nell’anno 2020/21 si sono contraddistinti per stile relazionale e comportamento, ottenendo ottimi risultati certificati dalla Patente a Punti del progetto educativo “Scuola in Regola”. Dopo l‘annuncio online in estate, la Direzione ha voluto consegnare attestati e premi alla presenza dello staff e dei familiari dei ragazzi, per celebrarne ufficialmente il talento, pur con le dovute restrizioni per la situazione sanitaria.

Hanno ricevuto un consistente buono per rinomati circuiti commerciali Stefano Lena (cucina), Syed Sha (sala e bar), Gaia Malisan (panetteria pasticceria), Anna Fabris (grafica), Beatrice Uliana (benessere) ed Erik Feruglio (settore elettrico). L’evento ha visto anche la consegna pubblica degli attestati agli allievi che si sono contraddistinti raggiungendo il 100 in Stile, oltre ad alcune performance di canto e poesia a cura del gruppo Animaciviform che, pur con molte limitazioni, ha proseguito le attività con i coach Francesco Imbriaco (musicista e compositore) e Daniela Zorzini (attrice).

A premiare i ragazzi, accanto ai docenti e ai tutor che li hanno seguiti nel percorso, la direttrice Chiara Franceschini, che li ha personalmente ringraziati per l’impegno: “Il loro risultato è ancor più prezioso perché emerso in un anno formativo decisamente non facile: a loro dobbiamo riconoscere il merito aggiuntivo di non aver mai mollato”. “Era fondamentale ritrovarci in presenza” – ha aggiunto la direttrice – coinvolgendo anche le famiglie dei premiati: Scuola in Regola permette di raggiungere importanti risultati proprio perché è un progetto educativo condiviso con le famiglie e con tutti gli attori coinvolti nel percorso formativo. Anche a loro quindi, va il nostro ringraziamento”.

“Una scuola in regola: studenti con la patente!” è un progetto educativo che punta a riconoscere abilità e motivazione in ambito formativo e personale. Il progetto mira ad accrescere le competenze relazionali dei ragazzi con un modello premiante volto a creare persone – e futuri professionisti – consapevoli e responsabili.