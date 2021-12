Capodanno A Teatro con i Trigeminus in “Divine Comedie”

OSOPPO – Continua a gran velocità la stagione ricca di appuntamenti di Anà-Thema Teatro che grazie al riscontro del pubblico e dei mezzi di comunicazione è orgogliosa di proseguire nelle sue proposte culturali sempre giovani, innovative e per tutta la famiglia. Naturalmente Anà-Thema non poteva terminare il 2021 senza riproporre il tradizionale appuntamento del Capodanno a Teatro che quest’anno raggiunge l’undicesima edizione.

Lo spettacolo scelto quest’anno sarà “Divine Comedie”, una divertentissima commedia in lingua friulana che ha come protagonisti i due famosi fratelli Bruno e Mara dei Trigeminus; un percorso esilarante attraverso uno dei grandi capolavori della letteratura: la Divina Commedia di Dante. Lo spettacolo (in programma venerdì 31 dicembre, alle 21.45, al Teatro della Corte di Osoppo) porterà il pubblico alla mezzanotte e dopo il conto alla rovescia degli ultimi istanti del 2021, gli attori brinderanno fra la gente per festeggiare il nuovo anno. La formula del Capodanno a Teatro è un modo originale per passare una serata in compagnia di amici, divertendosi e assistendo ad uno spettacolo di grande qualità.