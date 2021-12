Aperta la quinta edizione del concorso letterario in friulano “Vôs de Basse”

FRIULI – Prima di salutare il 2021, le festività natalizie saranno l’occasione per dare il benvenuto alla nuova edizione del concorso letterario in lingua friulana “Vôs de Basse”, organizzato dai Comuni di Carlino, Gonars, Muzzana del Turgnano, Porpetto, Precenicco e San Giorgio di Nogaro, mediante lo Sportello associato per la lingua friulana e con il patrocinio della Società Filologica Friulana e della Cooperativa Informazione Friulana / Radio Onde Furlane.

L’iniziativa, con partecipazione gratuita ed ideata come occasione per cimentarsi nella scrittura in friulano, intende inoltre essere un omaggio ad alcune delle figure che hanno arricchito il panorama culturale della Bassa Friulana, quali Pre Zaneto, Tita Marzuttini, Gina Marpillero, Luciano Morandini, Alviero Negro e Pierluigi Visintin. Per cercare di dare voce a tutte le diverse espressioni, il bando prevede tre distinte sezioni per gli adulti: narrativa (racconti brevi e testi teatrali), poesia e traduzione. Per quanto riguarda i ragazzi, invece, in occasione dei 110 anni dalla nascita di Gina Marpillero (18 febbraio 1912), gli organizzatori, d’intesa con i familiari e in collaborazione con il Docuscuele – Centro regionale di documentazione, ricerca e sperimentazione didattica per la scuola friulana, hanno voluto dedicare la sezione Studenti (secondarie di primo e secondo grado) all’autrice, in memoria di quell’eterna “bambina di prati, di boschi, di acque, di fiumi, di ruscelli, di viole, di bucaneve, di corgnoli maturi, di farfalle colorate, di ghirlande di edera sulla testa giocando da regina”.

Data la copiosa partecipazione delle edizioni precedenti, anche dall’estero, oltre alla consegna cartacea presso l’ufficio protocollo del Comune di San Giorgio di Nogaro, è prevista la possibilità di invio digitale degli elaborati all’indirizzo PEC: comune.sangiorgiodinogaro@certgov.fvg.it. La scadenza del bando è fissata per le 12.30 di venerdì 29 aprile 2022. Una giuria di esperti valuterà le opere e nominerà i vincitori di ciascuna sezione, che riceveranno come premio un buono spendibile per l’acquisto di libri. Il bando del concorso e la scheda di adesione sono reperibili in tutte le biblioteche dei Comuni organizzatori e sui relativi siti istituzionali.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 0431620281 o scrivere a: sportel.furlan@bassefurlane.eu.