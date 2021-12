Tiziano Ferro a Lignano nel 2023!

LIGNANO – Il tour di Tiziano Ferro è ora riprogrammato al 2023 con TZN 2023 nei più importanti stadi italiani. Le date del nuovo tour, originariamente previsto per il 2020, poi spostato al 2021 e successivamente cancellato, includono le stesse città previste nel calendario 2020-2021, con l’eccezione della data di Cagliari che, come precedentemente comunicato, non potrà essere recuperata. L’appuntamento di Catania del 2021, invece, viene recuperato a Messina come da calendario originale 2020. I biglietti dell’edizione 2020-2021 saranno validi per l’edizione 2023. I biglietti per le nuove date sono da ora in vendita su ticketmaster.it, ticketone.it, vivaticket.com

Di seguito il nuovo calendario:

7 giugno 2023 Lignano Sabbiadoro, Stadio G. Teghil

11 giugno 2023 Torino, Stadio Olimpico

15 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 5 giugno 2020 / 15 giugno 2021)

17 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 6 giugno 2020 / 18 giugno 2021)

18 giugno 2023 Milano, Stadio San Siro (biglietti validi: 8 giugno 2020 / 19 giugno 2021)

21 giugno 2023 Firenze, Stadio Franchi

24 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 15 luglio 2020 / 9 luglio 2021)

25 giugno 2023 Roma, Stadio Olimpico (biglietti validi: 16 luglio 2020 / 10 luglio 2021)

28 giugno 2023 Napoli, Stadio Diego Armando Maradona

1° luglio 2023 Bari, Stadio San Nicola

4 luglio 2023 Messina, Stadio San Filippo (biglietti validi: 27 giugno 2020 / 3 luglio 2021)

8 luglio 2023 Ancona, Stadio Del Conero

11 luglio 2023 Modena, Stadio Braglia

14 luglio 2023 Padova, Stadio Euganeo