Ambiente, Olivotto: via libera all’isola ecologica dedicata di piazzale XXVI luglio

UDINE – Via libera dalla giunta comunale alla realizzazione di un’isola ecologica in piazzale XXVI Luglio. Lo ha deciso questa mattina l’esecutivo accogliendo una richiesta di un locale, che aveva manifestato esigenze specifiche legate allo smaltimento dei rifiuti non compatibili con il solo sistema del porta a porta.

Silvana Olivotto, assessore all’Ambiente, spiega: “L’utenza non domestica “Fuel Coffee and Food” ha chiesto l’attivazione di un sistema che coniughi facilità nel conferimento dei rifiuti a un impatto visivo decoroso nello specifico contesto urbano. Per mettere in atto questo progetto, è necessario preliminarmente che il Comune di Udine provveda a concedere a Net S.p.A. (mediante l’iter amministrativo previsto) l’area per il conseguente posizionamento di specifici cassonetti carrellati di volumetrie da 240 litri posti all’interno di idonee armadiature che verranno fornite ed installate dal locale stesso”.

“Sono cinque le piazzole ecologiche previste dal programma – ha proseguito – : oltre a quella in piazzale 26 luglio, in via Monte Grappa, in via Malborghetto, in via Sabbadini e in via Marco Antonio Fiduccio. Questa soluzione, concordata da Comune di Udine e Net, in accordo con gli amministratori di grandi condomini o di locali pubblici, consente di migliorare il servizio di recupero e smaltimento dei rifiuti e creare delle aree dedicate che offrano ai cittadini di zone particolarmente abitate un metodo ulteriore e alternativo per smaltire le immondizie. Si tratta di ottimizzazioni ad hoc per situazioni particolari che completano il sistema di raccolta porta a porta”.

“Come già spiegato, l’obiettivo è estendere il perimetro del servizio erogato per rispondere ad esigenze precipue di alcune aree ad alta densità abitativa o nelle quali siano presenti locali pubblici che producono un volume di rifiuti non comparabile a quello delle abitazioni. Nel caso di piazzale 26 luglio, abbiamo scelto di realizzare un’isola ecologica di 8-10 metri quadrati su suolo pubblico con accessi dedicati e limitati. In via Monte Grappa, al civico 82, sarà creata un’area di circa 30 metri quadrati dove verranno posizionati carrellati di volumetrie di 1100 e 240 litri. L’area individuata permette l’accesso immediato e le manovre in sicurezza degli automezzi compattatori dedicati allo svuotamento dei cassonetti. In via Malborghetto 58 ci sono tre grandi complessi residenziali: sorgerà un’isola di 32 metri quadrati con cassonetti carrellati da 1100 e 240 litri. In via Marco Antonio Fiduccio l’area sarà di 24 metri quadrati. In via Sabbadini, presso il cortile dell’ex Macello, l’isola ecologica sarà di circa 240 metri quadrati”.

“La scelta – ha chiuso l’assessore – è ricorrere a una soluzione complementare rispetto al casa per casa. Mi auguro che tutti comprendano che un locale con molti coperti ha esigenze diverse da singoli appartamenti. A noi interessa migliorare il servizio e curare il decoro urbano”. L’assessore chiude: “Il paradigma adottato in piazzale XXVI luglio può essere esportato in altre zone, soprattutto del centro storico. Ricordiamo che Udine è stata promossa da Legambiente per il sistema di recupero e lavorazione dei rifiuti, con una differenziata che, lo scorso anno, ha infranto la barriera del 70%”.