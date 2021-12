Nuove scritte no vax, questa volta alla Fermi di via Pradamano

UDINE – Ancora scritte no vax sui muri delle scuole di Udine. Questa volta gli slogan in vernice rossa sono apparsi all’esterno della scuola media Enrico Fermi, in via Pradamano. “Governo mente” e ancora “Il Governo è nazista”, “Vivi libero, lotta con noi”, “Vivi perchè liberi”.

Il primo istituto preso di mira dagli antivaccinisti è stato l’Ellero, in via Divisione Julia, lo scorso 14 dicembre. In pochi giorni il monito – “Il vaccino uccide. Il vero virus è il nazismo, salva tuo figlio” – è apparso in diverse zone del capoluogo friulano.