Lussarissimo: presentato il gigante parallelo in notturna più lungo al mondo

TARVISIO – Dopo quattro anni ritorna il Lussarissimo, il gigante parallelo in notturna più lungo al mondo, quest’anno arricchito dalla Moonwalkers, camminata in notturna con le ciaspole, e dalla Tarvisio Snow Half Marathon, una mezza maratona sulla neve. “Tarvisio arricchisce il suo programma di occasioni per turisti e sciatori, irrobustendo il suo carnet anche di momenti dedicati allo sci agonistico. È la conferma dell’attrattività delle nevi del Tarvisiano e dell’interesse della Regione a sostenere e promuovere uno dei poli simbolo della montagna friulana. Anche nell’ultima Stabilità da poco approvata ci sono ingenti risorse per i poli montani del Friuli Venezia Giulia che questa amministrazione sta contribuendo a rilanciare a beneficio degli imprenditori e di chi sceglie di investire nella montagna”. Queste le parole dell’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenuto in municipio a Tarvisio alla presentazione dell’evento. Dal 18 al 20 febbraio 2022 la città e la pista Di Prampero ospiteranno tre manifestazioni.

Artefice dell’iniziativa la Smilevents Apssd di Gorizia con la collaborazione di Sci Club Monte Canin, Sentiero 1, con il supporto della Regione Friuli Venezia Giulia, del Comune di Tarvisio e la collaborazione di PromoTurismoFVG. Roberti ha ricordato la riforma normativa che ha introdotto le comunità di montagna e che si affianca ora agli investimenti sui poli montani, circa 70 milioni di euro. “All’impegno dell’amministrazione pubblica deve ora affiancarsi quello degli investitori privati esattamente come accade qui a Tarvisio con i tanti appuntamenti sportivi che si susseguiranno sulle nevi del Tarvisiano già da inizio 2022”. È di alcuni giorni fa la presentazione della Fiaccolata del Monte Lussari che, assieme alla tappa della Coppa Europa di sci alpino sulla pista Di Prampero, rientra tra gli eventi di prestigio e di richiamo internazionale che rappresentano un biglietto da visita eccezionale per il turismo e lo sport invernale in Friuli Venezia Giulia. “Appuntamenti che non fanno che confermare la grande attenzione che questa Amministrazione regionale ha riservato alla montagna e l’intenzione di potenziare ancora di più una risorsa preziosa del Friuli Venezia Giulia” ha concluso Roberti.

Il lungo weekend di fine febbraio animato da iniziative sulla neve avrà il suo fulcro in un tendone attrezzato e riscaldato arricchito da gonfiabili per l’intrattenimento delle famiglie. Venerdì 18 alle 19 è in programma la Moonwalkers, camminata adatta a tutti di cinque chilometri al chiaro di luna con ciaspole o ramponcini. Sabato 19 dalle 19 si svolgerà la sciata agonistica sulla pista illuminata per metà della sua lunghezza. Domenica 20 due distinte proposte: una dedicata alle famiglie e ai bambini con giochi sulla neve e un torneo di snow tennis, poi la mezza maratona sulla neve con i suoi 21 chilometri lungo i pendii innevati della Valcanale. Alla presentazione di “Lussarissimo” hanno preso parte anche il vice presidente del Consiglio regionale, Stefano Mazzolini, il vice sindaco di Tarvisio Igino Cimenti, l’assessore comunale allo sport Mauro Zamolo, il presidente di Smilevents Aps di Gorizia, Ascanio Cosma e il vice presidente Fisi Fvg regionale nonché presidente dello Sci Club Monte Canin di Udine, Tancredi Del Mestre.