Green pass: i carabinieri hanno controllato 700 persone nel fine settimana

UDINE – I carabinieri del Comando Provinciale di Udine stanno continuando a verificare il rispetto della normativa tesa a mitigare gli effetti dell’epidemia da Covid-19. Nell’ultimo fine settimana, in provincia, è stato verificato il possesso del green pass a circa 700 persone, 6 delle quali sono state sanzionate, all’interno di esercizi pubblici, poiché prive della certificazione verde e 2 per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Sono stati 142 le attività o gli esercizi pubblici controllati e 2 i titolari di dette attività sanzionati per la mancata verifica del green pass.

Anche le località sciistiche nel territorio sono state oggetto di particolari controlli. Le pattuglie di sciatori dell’Arma hanno verificato il rispetto della normativa anti-Covid e controllato numerosi sciatori presso i tornelli degli impianti di risalita.