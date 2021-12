A Pramollo aperti anche baite e ristoranti

Con ben 110 centimetri di neve in quota e 70 a valle Nassfeld / Pramollo è pronta ad accogliere gli appassionati di sci e snowboard provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dal Veneto in un weekend che vedrà aperti tutti gli impianti, le piste e le aree per principianti.

Un invito irresistibile per chi intende lo sci come puro divertimento e vuole regalarsi una giornata sulla neve in un’area che offre oltre cento chilometri di piste e 30 moderni impianti di risalita. Dopo un anno di chiusura forzata a causa dell’emergenza Covid-19 si stanno inoltre preparando ad aprire tutte le strutture di ospitalità e ristorazione. Tra queste, saranno undici i ristoranti aperti nel fine settimana. Si potranno trovare le specialità tipiche carinziane ma anche, nella parte italiana, pizza e piatti friulani e del resto d’Italia. Sono inoltre attivi otto ristoranti take-away.

Continueranno ad essere operativi i servizi di noleggio e deposito sci e lo skibus gratuito. Sul fronte Covid-19 saranno applicate regole di prevenzione molto rigide come l’obbligo della prova digitale 2G, corrispondente al nostro Super Green Pass, combinabile comodamente online allo skipass utilizzando il link www.nassfeld.at/2G. Rigorosamente obbligatoria la mascherina sulle funivie e nei ristoranti. Infine, da ricordare il risparmio offerto ogni sabato dallo skipass a 10 Euro per i bambini fino a 10 anni (anno di nascita 2011). È il momento del grande sci e salire a Nassfeld questo weekend è l’occasione perfetta.