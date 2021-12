Torna il gran concerto di Natale di Anà-Thema teatro

OSOPPO – Che Natale sarebbe senza musica e fiabe? Come ormai tradizione, Anà-Thema Teatro presenta alla Corte di Osoppo, domenica 19 dicembre alle 18, l’atteso “Gran concerto di Natale”. Un appuntamento che incontrerà il gusto di grandi e piccini visto che alla musica eseguita dai 30 elementi dell’orchestra di fiati della Nuova Banda di Orzano, diretta dalla precisa bacchetta del Maestro Nevio Lestuzzi, si aggiungono le atmosfere fiabesche di una delle più note storie scritte da Andersen, La piccola fiammiferaia.

Il programma della serata, prevede infatti, oltre a dei momenti cantati grazie alla splendida voce di Federica Copetti, alcuni inserti recitati dagli attori Luca Ferri e Luca Marchioro che reciteranno poesie e auguri natalizi. Come detto, tra i brani cantati tipici del Natale e le musiche della tradizione, la serata proporrà la fiaba in musica “La piccola fiammiferaia”. Per informazioni e prenotazioni è possibile telefonare ai numeri 3453146797 o 04321740499 o inviare una email all’indirizzo info@anathemateatro.com. In base alle normative sanitarie per il contenimento della pandemia, per accedere al Teatro della Corte di Osoppo è necessaria, dai 12 anni in su, la presentazione del Green Pass.