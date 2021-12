Le fermate dei bus dello stadio non sono adatte ai disabili: programmata una manifestazione

UDINE – L’Associazione Diritti del Malato organizza una manifestazione il 21 dicembre, alle 17.30, davanti allo stadio Friuli “Dacia Arena” per sollecitare le Istituzioni ad adeguare a norma di legge le fermate dell’autobus adiacenti alla struttura sportiva per renderle fruibili ai cittadini con difficoltà motorie.

La manifestazione vuole richiamare l’attenzione delle Istituzioni affinché le fermate della linea 9 di via Candonio e di via Mainero vengano rese accessibili ai disabili motori: l’adeguamento renderà loro possibile il recarsi in autonomia allo stadio.