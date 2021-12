UDINE – L’Asufc incrementa le prenotazioni per la dose booster vaccino anti covid -19.

Nuove disponibilità di posti nei 3 centri vaccinali organizzati dall’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale:

• Ente fiera di Martignacco (via Cotonificio 96, Torreano di Martignacco)

• Centro Manifatture di Gemona (via Luigi Burgi, 65, Gemona del Friuli)

• Ospedale di Palmanova (via Natisone,11, Jalmicco)

Le modalità di prenotazione sono: call center regionale 0434 223522, attivo da lunedì a venerdì dalle 7.00 alle 19.00, sabato dalle 8.00 alle 14.00; sportelli cup, farmacie abilitate e webapp al link https://vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione/

Le agende sono state aperte questa settimana e potranno prenotarsi tutti i cittadini con età maggiore di 18 anni per la terza dose di richiamo. Modulistica scaricabile al link https://asufc.sanita.fvg.it/it/schede/covid.html .