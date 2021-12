La magia della Golden Moon Parade e la danza aerea Moon Carillon ad Aiello

AIELLO – Il Natale si avvicina e il Palmanova Village si prepara ad un weekend davvero speciale con tante iniziative gratuite per divertirsi insieme a tutta la famiglia e rendere davvero unici i propri regali. Il momento più atteso è sabato pomeriggio quando, a partire dalle 17, il Village si vestirà di favola con la Golden Moon Parade, una scenografica parata lungo le strade dei negozi dedicata alla magia della luna, e a seguire lo spettacolo acrobatico Moon Carillon: un’artista di danza aerea si esibirà su un grande carillon a forma di mezza luna nella piazza centrale. Entrambi gli spettacoli avranno più repliche per garantire la migliore visibilità a tutti e anche il rispetto delle norme anti-covid.

Sabato 18 nel pomeriggio e domenica 19 dalle 11 alle 19 saranno due giornate dedicate agli amanti delle scarpe personalizzate: con “In your sneakers”, l’artista Maura Petrini decorerà gratuitamente le scarpe acquistate in uno degli store del Village per renderle uniche e inconfondibili. E ancora sabato pomeriggio dalle 14 alle 18 torna l’appuntamento con “Auguri con stilo”: un’artista amanuense realizzerà biglietti d’auguri, personalizzandoli in grafia gotica con il testo preferito.

Sabato e domenica, secondo i normali orari di apertura del Village, i volontari della Croce Rossa saranno a disposizione al civico 67 del Village per confezionare i regali a fronte di un’offerta libera a supporto delle iniziative locali di Croce Rossa. Resta aperto tutti i giorni dalle 10 alle 20 il Christmas Village, il villaggio in cui immergersi nell’atmosfera di Natale con il calore del bosco incantato, il Polo Nord con igloo e orsi polari e, naturalmente, la casa di Babbo Natale con la sua poltrona rossa e la cassetta delle lettere, dove i più piccoli possono imbucare le loro letterine dei desideri. Non solo: fino al 24 dicembre con il concorso “Ogni giorno è Natale”, si possono vincere premi giornalieri in gift card da 50 e da 100 euro e partecipare all’estrazione finale di un buono per lo shopping da 2.000 euro. Sul sito www.palmanovavillage.it è possibile consultare tutte le giornate e gli orari delle attività.