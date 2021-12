Caccia a Babbo Natale con i volontari Abio

UDINE – I volontari Abio Udine-odv (Associazione per il Bambino In Ospedale) tornano in centro città con la loro magia del Natale. Sabato 18 dicembre, dalle 10 alle 18.30, in via Mercatovecchio (davanti all’ex bar Commercio) a Udine, i volontari saranno presenti con il loro gazebo per invitare i bambini alla “Caccia a Babbo Natale”.

I bambini che prenderanno parte all’iniziativa potranno avvalersi dell’aiuto di alcuni “Elfi”, sparsi per le vie del centro, per poter ritrovare Babbo Natale che sarà molto felice di rallegrare i partecipanti con bellissime sorprese. Tutte le informazioni inerenti alla manifestazione si potranno trovare sui social dell’associazione Facebook e Instagram.