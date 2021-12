Udinese per la Vita in visita a “La Nostra Famiglia”

UDINE – Udinese per la Vita conferma la sua storica vicinanza all’associazione “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato, specializzata nella cura e nell’assistenza di bambini affetti da disabilità. Un supporto concreto e radicato negli anni, emblema dell’attenzione alle realtà del territorio che da sempre contraddistingue l’attività di Udinese per la Vita Onlus, attiva da oltre un ventennio grazie all’impulso determinante di Giuliana Linda Pozzo e impegnata in progetti di grande rilevanza sociale.

Sul territorio, Udinese per la Vita continua a fare la sua parte tornando, come accade oramai da diversi anni, a far visita ai bambini dell’associazione “La Nostra Famiglia” di Pasian di Prato, a due passi da Udine. Già in passato erano stati donati macchinari ed apparecchiature destinate all’assistenza dei tanti bimbi del territorio per i quali “La Nostra Famiglia” rappresenta un autentico punto di riferimento con il suo ruolo chiave di centro di riabilitazione ambulatoriale diurno e l’opera di personale medico e tecnico-laureato (psicologi, pedagogisti, bioingegneri), oltre a specializzati in riabilitazione di assistenza sanitaria, assistenti sociali ed istruttori sportivi.

Anche quest’anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, Udinese per la Vita si è nuovamente recata a Pasian di Prato, rappresentata da Magda Pozzo, per far visita al personale e ai bambini rimarcando la vicinanza anche di tutta l’Udinese Calcio. Per l’occasione, inoltre, donato uno speciale apparecchio per l’oculistica acquistato con il ricavato della vendita delle maglie celebrative per i 125 anni dell’Udinese utilizzate nella partita contro il Genoa del 28 novembre e messe all’asta sulla piattaforma Charitystars. Inoltre, ai bambino, sono stare regalate anche le maglie ufficiali dell’Udinese della stagione 2021/2022. “Ripetiamo sempre quanto ci sentiamo privilegiati ad essere ambasciatori del nostro territorio – evidenzia Magda Pozzo – e, momenti, come questo lo testimoniano concretamente. Udinese per la Vita è storicamente attenta alle esigenze sociali e alle realtà del territorio che necessitano di sostegno per aiutare chi ne ha bisogno. Quello con “La Nostra Famiglia” è un appuntamento oramai storico in vista del Natale a cui teniamo tantissimo e, anche quest’anno, abbiamo voluto far percepire il nostro calore ai tantissimi bambini per i quali questa associazione fa tantissimo e, naturalmente, a tutto il personale della struttura. Udinese per La Vita, come fatto in passato ed anche in questa occasione, sarà sempre in prima linea per dare il massimo supporto, con donazioni ed iniziative benefiche, a questa bellissima realtà che ci sta particolarmente a cuore”.