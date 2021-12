Qualità della vita, Fontanini: Udine si conferma nella top ten nazionale

UDINE – “Promossi, ancora una volta, dal Sole 24 Ore. La tradizionale classifica che fotografa la qualità della vita conferma Udine stabilmente nella top ten nazionale. I numeri, nel caso specifico, devono essere pesati, non solo contati: siamo ai vertici nei servizi, i punti di sofferenza sono legati alla presenza, nel nostro territorio, di quelle piccole e medie imprese più esposte ai colpi durissimi inferti dalla pandemia”.

Così Pietro Fontanini, sindaco di Udine, nel rilevare che “ancora una volta, Udine e tutto il Friuli Venezia Giulia costituiscono un modello per vivibilità e sostenibilità. Ci sono alcuni parametri che inevitabilmente risentono di due anni molto delicati: per questo, al netto della soddisfazione per una posizione lusinghiera, assicuro che l’amministrazione manterrà alta la soglia dell’attenzione rispetto alle esigenze del tessuto sociale e produttivo del territorio”.

Secondo il sindaco “è evidente che tra i parametri presi in esame dal Sole 24 Ore, le istituzioni possono incidere in modo diverso: i capitoli “ambiente e servizi” o “cultura e tempo libero” sono strettamente connessi con la qualità dell’offerta complessiva delineata dalle amministrazioni pubbliche, mentre il tema “affari e lavoro” ha una propria autonomia. Molte attività hanno pagato un prezzo altissimo per le restrizioni e le privazioni causate dal Covid, adesso si tratta di ripartire il prima possibile. Rinnovo l’invito, a questo proposito, a mantenere comportamenti responsabili e a vaccinarsi”.