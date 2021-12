Sole, cocktail… e sei in pole position con Tropical Snow!

Monte Zoncolan – Organizzazione a quattro mani by Wandervogel dj e Matteo Comelli del BarLume di Udine, venue Baita Goles, la casa mondana degli udinesi dei weekend invernali in montagna, risultato una festa assicurata per il primo appuntamento, classico save-the-date, da appuntare in agenda per domenica 12 dicembre.

«Sono stato promotore di questo particolare evento perchè avevo una fissazione, chiamiamola così, da diversi anni, prettamente estetica: quella di esibirmi sulla neve, una coreografia pazzesca quanto naturale; un lavoro davvero impegnativo, essere all’alba in montagna, portare su i miei giradischi (che valgono più della mia vita!) con il gatto delle nevi, una logistica molto tosta insomma… ma vedrete che spettacolo!» Introducing Roberto Lisjak aka Wandervogel dj che ci porta per mano alla scoperta della festa più cool di inizio stagione: «venendo all’evento nello specifico la nostra idea è quella di giocare su un ribaltamento dei piani, fare una festa dal sapore estivo sulla neve, una sorta veramente di carnevale estivo sul ghiaccio, quindi con tutti quei toni caldi, tropicali, brasiliani, della samba (per i quali i clubbers del FVG lo conoscono e ascoltano da anni nelle sue residenze alla Terrazza Revoltella, Portopiccolo, Pier, Le Ginestre).

Questo anche perchè la Baita è nel medesimo circuito dell’Isola d’Oro di Grado e quindi il progetto successivo, estivo, sarà quello di proporre un qualcosa di intimo, da puri clubbers, in spiaggia nella prossima estate. La prima data sarà questa del 12 dicembre ma è molto probabile che ve ne saranno altre, volte a costituire quindi un appuntamento periodico da riproporre poi in veste summer, come anticipavo, a Grado e a formula inversa».

«Cosa porterò nella valigia magica? Beh, ci sarà grande spazio per vinili di disco e house dal sapore afro-tropicale, quindi molto Brasile, molta Cuba, molto Portorico, parecchia Nigeria, insomma un equatore on the rocks!»

«Ho preparato perciò una drink list legata al mondo tropicale, tiki, una serie di cocktail ispirata a profumi, sensazioni e colori legati a quell’immaginario» sono le parole di Matteo Comelli, storico barman del BarLume, uno dei cuori pulsanti della mondanità udinese. «Il party inizierà verso mezzogiorno e presumibilmente durerà fino alle 16.30, orario in cui chiudono le piste: la chicca è che abbiamo anche la possibilità di pernottare, quindi per i più ardimentosi che vogliano prendere il pacchetto completo è prevista cena, pernottamento e colazione del giorno dopo e soprattutto… l’after-party: abbiamo il barman ed abbiamo il dj… e quindi faremo festa anche dopo cena, come in quei famosi film della commedia anni ‘80 nei quali il divertimento non finisce mai!»

Partners: Club Moritzino, Bravi, Proshop Groupe Rossignol, Radio Company.

Per info e prenotazioni:

Baita Goles, monte Zoncolan, Sutrio

tel. +39 346 403 3400