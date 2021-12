Sciopero generale, Fedriga: “Non lo trovo molto sensato”

FVG – «Non trovo molto sensato andare verso uno sciopero generale: se uno aveva problemi se ne discuteva. Ci sono altri strumenti, come la dichiarazione dello stato di agitazione. Ma lo sciopero generale è l’ultima misura, non penso siamo in quella situazione». Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, rispondendo a una domanda sullo sciopero generale del 16 dicembre, a margine di un incontro a Trieste, come riportato dall’Ansa.

«In un momento come questo nel Paese – ha aggiunto – vedendo anche la legge di Bilancio dello Stato, penso che sia necessario favorire il dialogo e non fare lotte di posizioni, perché altrimenti rischiamo di fare un danno al Paese. Penso che il Governo abbia dimostrato totale disponibilità al dialogo, che già nella legge di bilancio abbia messo molte risorse come l’abbattimento delle tasse anche per i lavoratori».