Aperture centri vaccinali temporanei a Tolmezzo e Tarvisio

FRIULI – Per favorire la popolazione residente nelle aree montane e dare quindi risposta ai territori più distanti dagli attuali hub vaccinali (Udine, Gemona, Palmanova), ASUFC comunica che verranno aperte due sedute speciali a Tolmezzo e a Tarvisio i prossimi 18 e 19 dicembre.

Nello specifico, le sedute vaccinali sono cosi programmate:

Sabato 18 dicembre 2021 a Tolmezzo presso il “PalaTennis e judo” (via Marchi)

presso il “PalaTennis e judo” (via Marchi) Domenica 19 dicembre 2021 a Tarvisio presso il “Palazzetto dello Sport (via degli Atleti Azzurri)